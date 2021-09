Le aziende di gioco hanno bisogno di un supporto di qualità per i giocatori

Non è un segreto che i giochi continuino a esplodere e siano diventati più popolari di quanto non lo siano mai stati.Il gioco è la più grande fonte di guadagno nell’intrattenimento e l’industria è stata valutata a 162,32 miliardi dollaridurante il 2020.Ora, con oltre 2,69 miliardi di giocatori di videogiochi in tutto il mondo, è fondamentale che le aziende dispongano di agenti di supporto per i giocatori forti e di alta qualità per garantire che i loro giocatori rimangano felici.

Quanto è importante dare supporto al giocatore

La maggior parte degli sviluppatori del settore sa che il rilascio di un gioco è solo l’inizio del viaggio.Per mantenere la soddisfazione e la lealtà dei giocatori ai massimi storici, è necessario un forte supporto per mantenere i giocatori fedeli al tuo gioco.Poiché la popolazione dei giochi continua a crescere, le società di gioco si stanno espandendo in nuovi mercati, richiedendo un supporto aggiuntivo per ogni giocatore.La maggior parte dei giocatori non è solo un tipo di giocatore unico. Una volta trovato un gioco che amano, diventano sostenitori di lunga data con una forte lealtà ed entusiasmo per determinati giochi.Quando gli sviluppatori creano nuovi giochi all’interno della stessa famiglia di giochi, hanno immediatamente un pubblico di giocatori a causa della devozione che già esiste.I giocatori hanno bisogno di agenti di supporto per i giocatori forti per continuare ad avere una forte relazione con il gioco: ecco i nostri tre principali motivi per cui.

Grandi aspettative Expect

Quando qualcuno chiama una linea di supporto per i giocatori, la prima cosa che cercano è assistenza, e la vogliono rapidamente. Hanno già esaurito tutte le altre opzioni e hanno cercato nella pagina delle domande frequenti del sito Web di gioco, nei forum dei commenti e nei forum della community per vedere se possono risolvere il problema da soliUna volta che sono collegati al loro agente di supporto ai giocatori, vogliono le loro risposte rapidamente e vogliono che sia fatto bene. Come sviluppatore, vuoi sempre che i giocatori si allontanino dalla chiamata felici, pronti a tornare nel gioco e continuare a giocare.

Quando il servizio di supporto parla la stessa lingua e sa intendersi con il gamer

Oltre a ottenere rapidamente le risposte, vogliono essere capiti e capire le risposte che ricevono.Avere agenti di supporto ai giocatori in tutti i mercati in cui sono disponibili i tuoi giochi è necessario per fornire il miglior supporto possibile.I giocatori devono sentirsi a proprio agio mentre parlano con gli agenti di supporto ai giocatori. Per evitare confusione e frustrazione, il fattore più importante è avere agenti di supporto disponibili che parlano sempre la lingua necessaria.

Perché è vitale assumere giocatori come agenti di supporto

Il modo migliore per supportare i tuoi giocatori è essere tu stesso un giocatore. I giocatori sono alla ricerca del miglior supporto clienti disponibile e non c’è nessuno migliore per fornire tale supporto rispetto ai giocatori stessi. Un vecchio trucco che deriva dagli ambienti del gioco d’azzardo legale dei live casinò e che oggi viene adottato con successo anche per le sale da gioco virtuali e digitali. Abbiamo visto come durante il biennio passato il gioco online abbia ottenuto buoni riscontri, da parte degli utenti attivi.

