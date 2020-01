Le sardine danno vita al tour del Lazio. Si parte l’11 gennaio dalle periferie romane, per arrivare poi anche a Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone.

“Nei prossimi giorni – ha scritto la prima “sardina” di Latina Anna Claudia Petrillo – vi chiameremo ad aiutarci: stiamo pensando di organizzare un’assemblea aperta a tutte e tutti”.

Il tour, scrivono invece nella pagina Facebook delle sardine romane: “dovrà essere l’occasione per ricreare una coesione ed un’inclusione sociale tra la cittadinanza, in quei luoghi in cui, fino ad oggi, i romani hanno trovato risposta alle proprie istanze nell’odio, nel razzismo, nella mancanza di umanità delle destre sovraniste e nella guerra tra ultimi spacciata per soluzione”.

Il “sardina bus” partirà da piazza Risorgimento alle 10 attraversando la città e facendo tappa nei quartieri di Testaccio, Centocelle, San Lorenzo, Tor Bella Monaca e Cinecittà.

