Lega Giovani al Circeo, Capponi: “Un valore aggiunto”

La Lega al Circeo investe sui giovani e per i giovani. Andrea Ferrazzo è stato nominato da poco quale responsabile locale di Lega Giovani.

Con una nota stampa Avanzino Capponi, coordinatore della Lega San Felice Circeo, evidenzia l’importanza della costituzione di un gruppo giovanile del partito che, con spirito di partecipazione, “potrà contribuire al miglioramento del paese”.

“ Per migliorare un paese, per programmare una prospettiva di crescita bisogna fare i conti con l’andamento demografico e sopratutto con le opportunità che offre un paese in termini occupazionali”, spiega Capponi.

“Mi rattrista sentire giovani che lasciano il nostro splendido paesaggio peninsulare per cercare opportunità di lavoro addirittura fuori dai confini nazionali – afferma il coordinatore locale della Lega – , sono ben consapevole delle criticità del nostro mercato del lavoro, ma in un paese come quello del Circeo, nel quale, non si investe un centesimo di euro sulle politiche giovanili, non si rendono i giovani partecipi di un processo di costruzione sociale, economico e commerciale e’ un paese che non favorisce quel necessario e vitale ricambio generazionale che occorre ad un territorio per poter rilanciare una grande aspettativa di opportunità di lavoro e di miglioramento del sistema economico e sociale”.

“Per tali ragioni, credo fermamente nella partecipazione e nella collaborazione dei giovani – prosegue il leghista – perché senza il loro intervento e la loro forma mentis innovativa e dinamica un territorio non avrebbe quel cambio di marcia indispensabile per sognare”; i sogni sono un dominio di tutti ma pochi riescono a realizzarli, con i Giovani e con la loro intraprendenza sono certo che San Felice Circeo potrà avere un valore aggiunto”.

“I giovani che seminano relazioni sociali, che si interessano della cosa pubblica che vogliono migliorare un paese, che hanno a cuore l’interesse pubblico, costituiranno l’asse portante delle nuove classi dirigenti locali e non solo e soprattutto potranno contribuire a rendere incoraggiante la prospettiva del paese. Il Circeo ha bisogno dei giovani perché senza giovani il Circeo non avrà futuro”, conclude Capponi.