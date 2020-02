Cori, il Comune mette all’asta il legname di 12mila piante di castagno

Con la speranza di ricavare almeno poco più di 300mila euro, il Comune di Cori vende all’asta il legname ricavabile da 12.048 piante di castagno presenti in località Selva di Cori, su terreno di demanio civico.

L’asta pubblica per il lotto di legname avrà luogo il 20 marzo alle 10, nell’aula consiliare.

La vendita parte da un prezzo a base d’asta di 309.735,95 euro (inclusa IVA al 10%), più le spese di progettazione e pubblicità, tassa di registrazione, bollo e diritti di rogito, per un complessivo iniziale di 371.006,12 euro. Il taglio dovrà essere effettuato entro la stagione silvana 2020/2021, dal primo ottobre al 30 aprile, oppure, previo nulla osta dell’ente, in quella seguente.

La partecipazione è aperta ai soggetti in possesso dei requisiti specifici elencati nell’avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Cori, disponibile per la consultazione integrale, insieme a tutte le altre informazioni riguardanti lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione; i costi e i pagamenti; i tempi, gli obblighi e i divieti da rispettare nella lavorazione, comprese le eventuali responsabilità e sanzioni; nonché gli allegati da compilare e presentare al Comune.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a giovedì 19 marzo 2020, entro le 13. Tutta la documentazione richiesta deve pervenire in busta sigillata, pena esclusione dalla gara, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cori secondo le modalità indicate in avviso (foto del Gruppo Montagna 1 – Sentieri e Natura Onlus).

