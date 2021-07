L’ICS Beach Volley Tour Lazio sbarca a San Felice Circeo per la sua terza tappa

Dopo una settimana di pausa, l’ICS Beach Volley Tour Lazio sbarca a San Felice Circeo presso la spiaggia “La Fratta”, con la collaborazione del promoter JAPP Beach Volley di Pino Percoco, per la terza tappa della kermesse regionale organizzata dalla FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo. L’iniziativa è supportata della Regione Lazio.

Si torna dunque in provincia di Latina, luogo d’inizio del tour nelle due settimane precedenti, a Terracina con le sfide tra i migliori beachers in programma sabato 3 e domenica 4 luglio.

Il commento di Andrea Burlandi

“Dopo aver fatto il pieno di emozioni a Terracina, per noi è davvero una grande emozione portare il tour a San Felice Circeo, in una location mozzafiato – le parole del presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi – Sarà un weekend ricco di contenuti tecnici e di grandi sfide, sono sicuro che ne uscirà una tappa bellissima e molto partecipata. Il numero di coppie iscritte è ancora una volta molto alto, questo dimostra che l’ICS Beach Volley Tour Lazio è sempre in crescita e riesce ad appassionare giocatori provenienti da tutta Italia”.

Le coppie

Nelle prime due tappe hanno conquistato il primo posto nel tabellone femminile Lantignotti e Michieletto, mentre nel maschile alle vittorie di Ceccoli e Carucci del 13 giugno ha fatto seguito il successo della coppia Ranghieri-Manni la settimana successiva.

Fabrizio Manni ci riproverà in questo weekend, stavolta in coppia con il suo storico compagno di squadra, Carlo Bonifazi (sono i numeri 1 nel ranking), ma occhio a Vanni-Titta, De Fabritiis-Rossi e Sablone-Panici, gli altri team favoriti per il successo di tappa.

Nel femminile le teste di serie sono Michela Culiani ed Erika Ditta, mentre Casani-Barboni, Tamagnone-Sanguigni e Bridi-Foresti sono pronte a dare battaglia. Sono 36 le coppie al via: 17 nel femminile e 19 nel maschile. L’obiettivo è conquistare punti preziosi nella classifica regionale.

Il commento di Felice Capponi

“Dopo un lungo periodo in cui abbiamo dovuto cancellare eventi ormai consolidati sul territorio e rimandare una manifestazione internazionale a novembre, per rispettare le norme anti-contagio, finalmente lo sport torna protagonista – ha dichiarato Felice Capponi, assessore allo sport del comune di San Felice Circeo – Il beach volley è una disciplina tipicamente estiva, molto amato dalla gente che lo pratica, dove possibile, sugli arenili, l’ideale per questo periodo dell’anno. Il torneo in programma nel fine settimana è un “numero zero” rappresenta un primo passo verso la normalità e speriamo possa essere il primo di tanti eventi sportivi a San Felice e il preludio a un’estate 2022 all’insegna del beach volley”.