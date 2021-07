Regione Lazio, bando da 10mln per l’acquisto di veicoli eco-friendly

I destinatari sono imprese, taxi e ncc ai quali verranno erogati contributi compresi tra i 3.000 e i 20.000 euro per l’acquisto di mezzi a trazione integralmente elettrica, ibridi o a metano.

Un aiuto dalla Regione Lazio per le micro, piccole e medie imprese e per i titolari di licenze Taxi e Ncc operanti nel Lazio che investono nell’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

È quanto previsto da una delibera proposta dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli.

Nello specifico a poter essere acquistati saranno:

• veicoli commerciali leggeri (categoria N1) oppure

• veicoli destinati al trasporto di persone (M1) con destinazione d’uso “locazione senza conducente”, “servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone” o “servizio di linea per trasporto di persone” e con limite massimo di emissione CO2 pari a 135 g/km WLTP;

• veicoli destinati al trasporto di persone (M1) di tipo speciale, ossia che siano: blindati (codice carrozzeria SB), ambulanze (c.c. SC) o con accesso per sedie a rotelle (c.c. SH).