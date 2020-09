Lieto fine per i cuccioli trovati in una busta a Sezze: hanno trovato tre stalli

C’è un lieto fine per la storia dei nove cuccioli trovati abbandonati e chiusi in due buste. I volontari gli hanno trovato tre stalli, famiglie cioè che in attesa che siano pronti all’adozione, si occuperanno di loro e dei loro bisogni. I cuccioli sono piccolissimi e devono essere allattati artificialmente. Sono stati affidati a gruppi di tre.

“Eccoli i nostri 9 piccoli grandi eroi. Sono in tre stalli e stanno benissimo. Anche questa volta ha vinto la vita, l’amore, la forza. Il pensiero va alla povera mammina, con la speranza che l’infame che ha fatto questo le abbia almeno lasciato un piccolo” – commenta l’associazione Amici del Cane, che gestisce il canile comunale di Latina.

La storia però potrebbe non finire qui, perché i cuccioli sono stati trovati in montagna a Sezze ed uno dei due sacchi che li conteneva è di mangime per cavalli e i volontari dicono che si tratta di un indizio prezioso per le loro indagini sulla vicenda. Chi ha abbandonato i cuccioli potrebbe non farla franca come spera. “La storia proseguirà appena scopriremo la linea di sangue dei piccoli”.