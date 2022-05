Sabaudia, lavori di manutenzione delle strada: la nota di Bonetti e Mellano

Sono in esecuzione in questi giorni a Sabaudia, i lavori di ripristino del manto stradale di via Regina Elena, lavori previsti in un più ampio progetto di interventi di circa €350.000 che precedentemente ha riguardato Bella Farnia e strada Diversivo Nocchia e nei prossimi giorni riguarderà altre strade del territorio.

“Questi lavori non sono uno spot elettorale, come qualcuno ha provato a raccontare, ma sono solo uno dei tanti progetti eseguiti o programmati per la manutenzione delle strade del nostro territorio in questi 5 anni” precisa il candidato consigliere Gianluca Bonetti. Ci tengo a precisare – prosegue – che con l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione uscente in sinergia con gli uffici, fin da inizio mandato sono stati rifatti i due principali ingressi della città, ovvero via Carlo Alberto e via Principe di Piemonte, oltre al manto di parte della circonvallazione come via Principe Eugenio e Conte Verde. Altri lavori sono stati svolti sempre nella zona della Chiesa in via Principessa Clotilde e strade limitrofe sulle strade e sui marciapiedi. Ma non si è pensato solo al centro di Sabaudia e sono stati avviati lavori anche sulle principali arterie del territorio, basti pensare ai lavori di manutenzione straordinaria di via Sant’Isidoro in corso a cui, a breve, si aggiungeranno quelli di rifacimento del manto stradale di via Portosello, nel tratto compreso tra via Migliara 46 e via Migliara 49, già in fase di gara. Senza dimenticare i lavori già affidati per Strada Palazzo che sono il risultato della collaborazione tra Ente Parco e comuni di Sabaudia e San Felice, considerando sia che ci troviamo in area a tutela integrale ma anche l’importanza dell’intervento in vista della realizzazione del Parco Archeologico presso la Villa di Domiziano. A questi lavori eseguiti dal Comune, che ricordiamo con i suoi circa 144 chilometri quadrati per ampiezza del territorio è la terza città, unitamente a Cisterna, della Provincia di Latina, sono da aggiungere gli interventi effettuati dalla Provincia sia per il protocollo siglato per la Coppa del Mondo di canottaggio, ovvero tutta la Migliara 53, metà della Migliara 47, tratti della Migliara 54, e dopo diverse segnalazioni prima tratti della Litoranea e ora anche Strada Lungo Sisto”.

“La strada intrapresa è quella giusta – spiega il candidato sindaco Paolo Mellano – ma bisogna continuare con programmazione e con il reperimento dei fondi per portare in lavorazione gli interventi importanti che il nostro territorio attende da decenni e solo attraverso la continuità amministrativa si potranno raggiungere risultati a breve e medio termine. Con la diligenza del buon padre di famiglia porteremo al rifacimento completo il manto stradale comunale urbano ed extraurbano, con l’inserimento la dove è possibile di illuminazione e segnaletica, ma garantendo anche la dove possibile e necessario, servizi quali quelli idrici, la fibra o il gas. Questa non è una promessa elettorale, non stiamo dicendo che rifaremo questa o quella strada, ma che seguendo la programmazione iniziata daremo priorità alle situazioni più critiche pensando sempre al bene della città.”