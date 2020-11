Lutto a Cisterna e Cori, è morto don Livio

E’ morto Don Livio, il parroco di San Valentino, a Cisterna. A piangerlo sono anche i cittadini di Cori: “Questo bisesto e funesto 2020 non ci risparmia l’ennesima triste notizia – scrive una cittadina – Don Livio ci ha lasciati per sempre”.

Fu vice parroco nel paese dei Monti Lepini negli anni ’70 e viene ricordato come un uomo “buono, umile, sempre pronto all’ascolto, ma anche educatore amorevole e stimato, sia in chiesa, come catechista, che come insegnante alla scuola media”.

“Carissimi fratelli e sorelle – scrivono invece dalla Parrocchia San Valentino – il nostro amato pastore, don Livio, è entrato in quella vita per la quale ha donato tutto se stesso nel suo pellegrinaggio terreno.

È una notizia che ci lascia attoniti, ma che accogliamo nella fede di chi sa che non saremo lasciati orfani perché continuerà ad intercedere per tutti noi dal luogo che il Padre gli ha riservato”.

Fu lui a celebrare anche i funerali di Alessia e Martina, il 9 marzo 2018.