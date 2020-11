Bando per la connettività delle scuole, Simona Gasbarri: “Trasformato momento delicato in opportunità”

“La scuola deve essere posta al centro di un grande piano. Solo investendo su questa istituzione si possono formare al meglio i cittadini di domani, e governo nazionale e regione Lazio in tal senso stanno operando molto bene”. Lo ha detto Simona Gasbarri, responsabile del settore scuola del Pd di Latina, vicina al viceministro dell’istruzione Anna Ascani.

La Regione Lazio ha aperto pochi giorni fa un bando che scadrà il 10 dicembre, con a disposizione tre milioni e mezzo di euro per potenziare la connettività delle scuole superiori e garantire a tutti gli studenti l’accesso alla didattica a distanza con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio in questa difficile fase legata all’emergenza sanitaria.

“Per noi – ha spiegato Gasbarri – rimane importante e prioritario garantire le lezioni in presenza, ma questo bando ci aiuta a incrementare la digitalizzazione del nostro Paese a partire dalle scuole. Si è riusciti a trasformare un momento complicato in una opportunità, questo sono in grado di fare le amministrazioni che funzionano.

I fondi, in particolare, permetteranno di potenziare la connettività delle scuole di II grado e degli istituti formativi, e per l’acquisto di modem e connessioni per gli studenti. Questi ultimi saranno individuati dai dirigenti scolastici secondo il fabbisogno. Il bando interviene in modo complementare alle iniziative promosse a livello nazionale, concentrandosi anche per prevenire la dispersione scolastica, favorendo formazione e l’acquisizione di competenze degli studenti che più degli altri rischiano di essere penalizzati dalla condizione emergenziale che si sta vivendo”.