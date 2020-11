Omicidio Pompili, ridotte in Appello le condanne della zia e del marito

La Corte di Appello di Roma ha ridotto le condanne di Loide Del Prete e il marito Saad Mohamed Elesh Salem, per l’omicidio di Gloria Pompili. La ragazza aveva soltanto 23 anni quando, dopo essere stata picchiata, è stata abbandonata in strada davanti ai suoi figli.

Quattro anni in meno di reclusione rispetto ai 24 ai quali erano stati condannati in primo grado la zia di Gloria e il marito della donna che l’aveva ospitata in casa. Confermata quindi la sentenza della Corte d’Assise del tribunale di Latina, presieduta dal giudice Gianluca Soana.

Gloria è stata una ragazza fragile e sfortunata, in casa famiglia da bambina, poi i due figli con un ex compagno avuti molto presto, la sua unica gioia. Quindi il trasferimento nella casa della zia, che avrebbe dovuto accoglierla e invece l’avrebbe sfruttata fino ad ucciderla.

La sera del 23 agosto 2017 tornavano a casa con i bambini in macchina dopo una giornata sulla strada. Gloria era stata di nuovo picchiata davanti ai bambini. Ha iniziato a lamentarsi, così l’hanno lasciata in strada e sono andati via. Era stata poi ritrovata quando non c’era più nulla da fare.