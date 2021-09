Lutto comunale, addio alla ex dirigente Antonella Galardo

Addio ad Antonella Galardo, ex dirigente del Comune di Latina per il quale ha prestato 33 anni di servizio prima di andare in pensione nel giugno 2020.

Se ne va all’età di soli 64 anni. Originaria di Sezze, conosciuta e stimata per la sua caparbietà e professionalità, era stata assunta nel 1987 con l’incarico di direttore della farmacia comunale Santa Maria Goretti per poi occuparsi di asili nido, segretariato sociale, mobilità e trasporti, affari generali, servizi sociali e cultura e turismo.

Antonella Galardo ha guidato per anni il servizio Affari Generali in piazza del Popolo.

“L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa della dott.ssa Antonella Galardo, ex Dirigente del Comune di Latina da pochi mesi in pensione dopo 34 anni di servizio nell’Ente, persona stimata e apprezzata da tutti per la sua professionalità e le sue qualità umane. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza”.