Allenamento congiunto tra la Top Volley Cisterna e il Sabaudia

Allenamento congiunto al Palasport di Cisterna tra la Top Volley di coach Soli e il Sabaudia di Budani. Un incontro di rifinitura in cui entrambi gli allenatori hanno schierato il sestetto di punta senza risparmiare nessun atleta titolare.

Al palazzetto si rivede Krick di ritorno dagli europei. Nel Primo set le due squadre si affrontano a viso aperto fino al 15-15, momento in cui Cisterna comincia ad uscire grazie alle qualità individuali stimolate dai preziosi consigli di coach Soli.

I padroni di casa distanziano i cugini fino al 22-16 per chiudere il primo set 25-18. Nel secondo set Cisterna parte subito forte, macinando punti fino a raddoppiare gli avversari sul 12-6. Sabaudia cerca di interrompere la serie positiva, cercando di recuperare con l’inserimento dell’ex Rossato, arrivando, così, ad accorciare fino al 16-14.

Szwarc trova punto su tutte le azioni di attacco e mette a segno anche un ace fino al 22-19. Nel finale muro vincente di Zingel per il 25-19.

Buone indicazioni per il lavoro svolto dalla Top Volley in queste ultime settimane anche nel corso del terzo set, ben controllato da Maar e compagni, che alternano attacchi vincenti e punti a muro fino al 25-17.

Nel quarto set non cala la concentrazione, possibilità per Dirlic e Parodi restano fuori Szwarc e Maar, sale in cattedra Bossi che conferma continuità e precisione.

L’attacco della Top Volley mette a terra tutte le palle servite da Baranowicz fino al 21-9. Coach Budani cerca di scuotere i suoi ma Cisterna chiude sul 25-12. Quinto set di rifinitura in cui trovano spazio anche Picchio e Giani, mentre Sabaudia continua con il sestetto iniziale. Cala il ritmo e Rossato mette in fila tre punti per il 12-12. Gli ospiti prendono coraggio e si aggiudicano il quinto set per 25-17.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Sabaudia 4-1 (25-18; 25-19; 25-17; 25-12; 17-25)

Top Volley Cisterna: Zingel 10, Cavaccini (L), Dirlic 12, Giani, Maar 10, Parodi, Picchio (L), Bossi 13, Baranowicz 2, Krick (ne), Szwarc 12, Raffaelli 11. All.: Soli.

Sabaudia: Palombi, Recupito (L), Zornetta 13, Ferenciac 8, Pomponi (ne), Miscione 3, Rossato 10, Scuffia 11, Tognoni 5, Torchia (L), De Vito 4, Conoci 3, Schettino. All.: Budani

Note: Top Volley Cisterna: ace 9, err.batt. 24, ric.prf. 27%, att. 50%, muri 9.

Sabaudia: ace 4, err.batt. 19, ric.prf. 29%, att. 38%, muri 3.