Per condizioni meteo avverse sono stati soppressi alcuni collegamenti Laziomar con le isole pontine. Ieri la protezione civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di oggi e per le prossime 24-36 ore.

Per questo oggi (23 marzo 2020), non verranno effettuate le corse unità veloce Formia – Ponza delle 14.30 e Formia – Ventotene delle 15.30. Per lo stesso motivo questa mattina non sono state effettuate le corsa Ponza – Formia delle 8 e Ventotene -Formia delle 6.45.