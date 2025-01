Maratona Maga Circe, successo per l’inaugurazione dell’Expo

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza di autorità e studenti, l’Expo della Maratona Maga Circe – Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master di Maratona della Fidal. Il taglio del nastro è avvenuto per mano delle istituzioni intervenute, insieme al presidente di In Corsa Libera nonché Consigliere Regionale Fidal Lazio, Davide Fioriello.

Una cerimonia alla quale hanno preso Alberto Mosca Sindaco del Comune di Sabaudia, Felice Capponi Assessore allo sport del Comune di San Felice Circeo Massimo Mazzali Delegato allo sport del Comune di Sabaudia. Ed ancora sono intervenuti Matteo Redolfi e Carlo Cantales Consiglieri Federali Nazionali Fidal, Juri Morico Presidente Nazionale Opes APS, Nicola Calandrini Senatore della Repubblica, Elena Palazzo Assessore allo Sport e Turismo Regione Lazio, Giuseppe Schiboni Assessore Scuola e Università della Regione Lazio, Vittorio Sambucci Consigliere Regione Lazio e componente Commissione Sport. Tra i saluti dei presenti, Giovanni Secci Vice Sindaco di Sabaudia, Mariella Di Prospero Comandante Polizia Locale di Sabaudia, Mauro Bruno Comandante Polizia Locale di San Felice Circeo, Emanuela Zappone Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Daniela Salvador Vice Direttrice Confagricoltura Latina, Luciano Paolino Sottoufficiale del corpo del Comando Artiglieria contraerei in rappresentanza del Generale di Brigata Giuseppe Amodio, Luca Petrucci Tenente Colonnello Capo Servizio Locale di Prevenzione e Protezione Tutela Ambientale della Brigata in rappresentanza del Generale Pietro Spagnoli, Raffaele La Lopa Luogotenente C.S. Comandante della Tenenza di Sabaudia, Rosario Ciccarelli Luogotenente comandante della stazione Carabinieri di Sabaudia. Presenti anche Andrea Chiarato Assessore allo Sport del Comune di Latina ed Alessandra Feudi Assessore allo Sport del Comune di Terracina.

Insieme a tutti loro si è tenuta la tavola rotonda “il mito, la storia, le bellezze e il futuro. In una sola parola La Maratona Maga Circe”, che ha coinvolto anche i tanti ragazzi degli istituti scolastici I.O. Giulio Cesare Sabaudia, I.C. Orsolini Cencelli Sabaudia, I.C. Leonardo Da Vinci San Felice Circeo, intervenuti per l’evento.

L’Expo sarà la casa dei runners per tre giorni in Piazza del Comune a Sabaudia. Un programma ricco di appuntamenti alla presenza di esponenti del mondo sportivo, istituzioni e giovani studenti.

DICHIARAZIONI

“Abbiamo aperto la nostra casa e saremo qui fino a domenica, ho davanti a me tanti amici di vecchia data e nuovi amici, autorità civili e militari, questo significa che siamo veramente cresciuti – commenta l’organizzatore e presidente di In Corsa Libera e Consigliere Regionale Fidal Lazio Davide Fioriello – Ricordiamo che siamo solo ad una quinta edizione e per la seconda volta ospitiamo il campionato italiano ed anche questa è una grande dimostrazione di stima, ma anche una grossa. responsabilità. Quest’anno mi sono dato il compito di trasmettere ai vertici ed alle autorità che ci rappresentano, che la Maratona Maga Circe è diventata l’evento più importante della provincia di Latina a livello sportivo. A dirlo sono i numeri con 21 nazionalità, 4 continenti, 2500 iscritti, rappresentanti da 35 province italiane”.

“La Federazione Italiana è vicina a questa Maratona – commenta Matteo Redolfi Consigliere Federale Nazionale Fidal – che nella sua quinta edizione, vede ospitare per la seconda volta consecutiva il Campionato Italiano Assoluto e per la prima il Campionato Italiano Master, che va nell’ottica di riconoscere il grande lavoro svolto in un ambiente denso di storia e unico nel suo genere. Complimenti per questo straordinario evento”.

“Con molto piacere ho partecipato all’inaugurazione della quinta edizione della Maratona Maga Circe – commenta Nicola Calandrini Senatore della Repubblica – Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo bellissimo, ma per renderlo vivo ci vogliono passione e capacità, quelle che Davide Fioriello e il suo staff hanno messo in campo per organizzare questo evento grandioso”.

“La Maratona Maga Circe sta velocemente crescendo e ha, nel giro di pochi anni, conquistato un posto di primo piano tra le gare di questo livello in Italia, merito del grande impegno dell’organizzatore e ideatore Davide Fioriello – commenta Elena Palazzo Assessore Sport, Turismo e Ambiente Regione Lazio – Siamo estremamente orgogliosi di questo appuntamento che offre una ribalta nazionale al nostro territorio esaltando la bellezza dei luoghi che attraversa tra Sabaudia e San Felice Circeo. Come Regione Lazio sosteniamo i grandi eventi sportivi come questo perché costituiscono un volano per il turismo, contribuiscono a portare visitatori nelle nostre splendide località in periodi lontani dai mesi estivi e allo stesso tempo promuovono lo sport insieme a stili di vita più sani per tutti.”

“La Maratona Maga Circe, è a tutti gli effetti un evento unico nel suo genere – commenta Vittorio Sambucci Consigliere Regione Lazio e componente Commissione Sport – Non solo una maratona, ma un momento di grande mobilitazione. Dove lo sport si fonde con eventi di altissimo interesse ed attualità e dove anche la location scelta, la splendida città che ci ospita, non è mera cornice ma protagonista assoluta, nella scoperta e valorizzazione del territorio che è un altro obiettivo, pienamente centrato, che questo evento si pone. Credo che i numeri parlino da soli. Un lavoro di grande promozione, ma anche la conferma della serietà, guadagnata da Davide Fioriello e la sua intera organizzazione” .

“L’apertura dell’Expo della Maratona Maga Circe è stata un evento emozionante – commenta Giuseppe Schiboni Assessore Scuola e Università della Regione Lazio – La presenza dei ragazzi delle scuole di San Felice Circeo e Sabaudia dimostra che lo sport è fondamentale nella crescita e nell’educazione dei nostri ragazzi. Bisogna cogliere l’occasione di questi eventi di importanza internazionale per riportare nelle nostre scuole la cultura dello sport e l’educazione allo sport. Ringrazio gli organizzatori e tutti i partecipanti che avranno l’onore di correre una gara dal sapore storico, in un territorio che, dalla preistoria ai giorni nostri, racchiude tutto il fascino della storia italiana e non solo.”

“Un evento importante conosciuto ormai non solo a livello nazionale, ma anche internazionale – commenta il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca – Non solo per l’ottima organizzazione che lo contraddistingue, ma per la tipicità del percorso. Con la collaborazione dell’Ente Parco e delle Autorità presenti, abbiamo l’obbligo etico e giuridico di conservare la bellezza del nostro territorio, valorizzandolo con iniziative compatibili con l’ambiente, come la Maratona della Maga Circe. Grazie alle istituzioni e a tutti i presenti”.

“Da quando ci siamo insediati, abbiamo deciso di sostenere sempre più lo Sport, un’importante risorsa per la comunità – commenta Massimo Mazzali, consigliere comunale delegato allo sport di Sabaudia – La Maratona Maga Circe è uno degli esempi più significativi di come possiamo utilizzare lo sport per promuovere la nostra città, rispettando allo stesso tempo l’ambiente creando nuove opportunità economiche”.

“Ogni volta è un’emozione – commenta Felice Capponi Assessore allo sport del Comune di San Felice Circeo – Arrivati alla quinta edizione posso dire di aver creduto da subito in un evento dalle enormi potenzialità, non solo sportive ma anche turistiche. La crescita esponenziale della Maratona Maga Circe non è una sorpresa per me. Un territorio magnifico, organizzatori impeccabili e la sinergia tra Comuni, Regione, Provincia e forze dell’ordine che l’hanno portata ad essere tra le più apprezzate in Italia e non solo. L’assegnazione di ben due titoli italiani da parte della federazione ne è la testimonianza più tangibile. Siamo pronti ad accogliere atleti provenienti da molte parti del mondo, i quali potranno ammirare le nostre immense bellezze.”

“Raggiungere numeri così importanti in sole 5 edizioni non è affatto banale – commenta Juri Morico Presidente Nazionale OPES aps – Se la Maratona della Maga Circe è cresciuta così tanto, venendo scelta per il secondo anno consecutivo dalla FIDAL come gara che assegna il titolo di Campione italiano di Maratona, il merito è attribuibile all’organizzazione impeccabile della ASD In Corsa Libera e al lavoro instancabile delle persone che la animano, a partire da Davide Fioriello, presidente dell’associazione e Vicepresidente nazionale vicario di OPES. Per il nostro Ente, la Maratona della Maga Circe è la rappresentazione di come un evento sportivo possa coniugarsi al turismo e allo sviluppo di un intero territorio, oltre che attestarsi come una leva di promozione dell’offerta sportiva e dei corretti stili di vita”.

Manifestazioni come questa, uniscono sport, ambiente, cultura, rappresentano un volano unico per il nostro territorio e permettono di dare un immagine vincente del nostro territorio. Alle ore 9.30 è anche partito l’appuntamento “Sensibilizziamo per prevenire: raccolta di mozziconi a cura di Plastic Free” ed è stata aperta l’area sport dedicata alle scuole con tantissimi ragazzi che hanno giocato e praticato sport. Contestualmente al via il ritiro dei pettorali e pacchi gara che vede come protagonisti i nostri amati runners.

IL PROGRAMMA

Nel pomeriggio spazio per approfondimenti: alle 16 ancora Tavola Rotonda: “Dalla Corsica alla Maga Circe, pronti per una nuova sfida”. Ore 17 Tavola Rotonda “Monaco Dakar, Sabaudia protagonista”. Gli appuntamenti proseguono sabato 1 febbraio, dalle 9.30 attività di plogging con i Vegan Power Team, dalle 10 alle 20 ritiro pettorali degli atleti. Dalle 15 alle 15.30 Tavola Rotonda: “La Maratona, passione sacrifici e storie di successo. Ne parliamo con Daniele Meucci”. Dalle 15.30 presentazione partner e gare amiche. Dalle 16 alle 16.30 saranno presentati sul palco i pacer di gara, ovvero gli angeli custodi che aiuteranno i runners, dettando i tempi, nella traversata di 42,195 km. Dalle 16.30 alle 17 presentazione atleti elite, ovvero i corridori di livello tecnico elevato, sia italiani (a caccia del titolo tricolore), che stranieri. Dalle 17 alle 17.30, saranno presentati i tre bellissimi percorsi dove verranno illustrati aspetti salienti e peculiarità dei tracciati. Dalle 17.30 alle 18 Tavola Rotonda: “Pre & post maratona: istruzioni per l’uso”.

Domenica ancora ritiro pettorali dalle 6.30 alle 7.30 per gli atleti della 28 e della 42km e fino alle 8.30 per gli atleti della 10 km. Alle 9.30 al via tutte le gare con la partenza in differita tra Sabaudia per la corta e la Family Walk e San Felice Circeo con le lunghe distanze. Dalle ore 11 premiazioni. L’Expo sarà anche sede del baby parking gratuito che con il personale qualificato per tutto il tempo della gara, intratterrà i bambini e consentirà ai genitori di correre in spensieratezza.

LO START

Start domenica 2 febbraio 2025 ore 9.30 dal porto di San Felice Circeo per la 28 e la maratona, luogo presso il quale gli atleti saranno condotti con le navette dell’organizzazione. In contemporanea al via a Sabaudia la 10 km e la Family Walk di 2,5 km gratuita aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. E via alla scoperta dei territori incantanti della Maga Circe, lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. Gli atleti durante il tragitto saranno poi intrattenuti a suon di musica in diversi tratti. Confermati anche quest’anno il servizio docce post gara gratuito presso il Palazzetto dello Sport di Sabaudia “Antonio Vitaletti” in viale Conte Verde, il servizio deposito bagagli per gli atleti partecipanti alla 42.195 km ed alla 28 km ed il parcheggio gratuito a Sabaudia in via Oddone, 1A ed il servizio fotografico gratuito con gli scatti di Fotoforgo.

Non solo sport, ma anche tante attività collaterali, alla scoperta dei magnifici luoghi che contornano lo scenario delle gare e che animeranno i giorni pre gara con un fitto calendario eventi grazie alla collaborazione con realtà locali tra cui: Pro Loco San Felice Circeo, Proloco Sabaudia, Plastic Free Odv Onlus, Vegan Power Team, Meraviglia aps, La Filibusta Pontina, Istituto Pangea ETS.

PATROCINI E PARTNER

La Maratona Maga Circe è un evento realizzato con il contributo del Ministro dello Sport e i Giovani, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, Comune di Sabaudia e Comune di San Felice Circeo, con la partecipazione della Regione Lazio, patrocinato da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sport e Salute, Coni, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Parco Nazionale del Circeo, Unindustria, Confesercenti ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar.

La competizione si è affiancata a Joma come sponsor tecnico e Corriere dello Sport come media partner. Ha inoltre stretto collaborazione con i gold partner Oasi di Kufra e Hotel Centrale, Cantina Villa Gianna, Icar Auto Evo, con con i Silver partner Confagricoltura Latina, Chemical Battistella, Cosmari, Ethic Sport, Sport’85, con i Bronze partner Economy Rent, Todis Latina via Ezio, Pensieri e Parole, LiteoTech, Mammut, Istituti Scolastici Paritari Steve Jobs, Stema Fisiolab, BCC del Circeo e Privernate, Baratta. I media partner della gara sono il gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Lazio Tv e LatinaCorriere.it.