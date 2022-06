Marina di Latina, le criticità sollevate dai banchi dell’opposizione

Diverse le problematiche inerenti alla marina di Latina sono state sollevate nella giornata di ieri dai consiglieri di opposizione. Si parla di vera emergenza, rispetto ad esempio al nodo del traffico, piuttosto che la questione del decoro, fino ad arrivare alla messa in sicurezza di Via del Mare. Per completezza di informazione, riportiamo gli interventi dei consiglieri Giovanna Miele, Andrea Chiarato, Dino Iavarone, Matilde Celentano, Vincenzo Zaccheo.

Traffico

“Puntualmente, come in diverse occasioni anticipato nelle varie commissioni e consigli comunali, all’avvio della stagione balneare, si sono creati disagi e rallentamenti sul lungomare di Latina. Quindi Tutto come previsto e prevedibile perché, senza una adeguata programmazione e pianificazione, è questo il risultato”. È quanto afferma il gruppo consiliare della Lega di Latina in una nota. Il partito ne approfitta anche per lanciare alcune proposte che ritiene adeguate al fine di alleviare nell’immediato la situazione del traffico sul lungomare, almeno in via temporanea e nella speranza di risollevare le sorti di una stagione che ancora una volta rischia di trasformarsi in un pessimo biglietto da visita per i malcapitati turisti.

“È del tutto evidente come la soluzione più ovvia sia quella di sgravare dal traffico delle auto il lungomare di Latina. Per la sua morfologia è evidente che un numero enorme di veicoli in transito nel giro di poche ore non possono che creare intasamenti. Soprattutto per l’assenza di una viabilità alternativa che è indispensabile per rivedere e rilanciare l’assetto di quel territorio che ricordiamo ancora una volta potrebbe rappresentare il volano della nostra economia. Ovviamente si dovrebbero accelerare gli interventi sul ponte Mascarello e sul completamento di via Massaro. Ma è chiaro che questi, a causa della miopia di questa amministrazione richiedono tempi lunghi. Per questa ragione siamo convinti che al mare è necessario incentivare nuove forme di mobilità, come Autobus (attualmente sono ancora presenti orari che risalgono al 2014…), biciclette (proponiamo anche lo sharing delle bici, così come avviene per i monopattini), parcheggi alternativi (come avviene nella confinante Sabaudia) con servizio navetta che possa portare i bagnanti direttamente al lido. E poi presenza costante della polizia locale per distribuire il traffico. In attesa di una pianificazione chiara e puntuale proporremo nelle sedi opportune di intervenire creando dei servizi navetta che diano una soluzione temporanea a sgravare il traffico dal lungomare.

Riteniamo comunque necessario ribadire che l’assenza di una pianificazione e prima ancora di una complessiva visione di quel che è e dovrebbe essere il Lido di Latina è la causa principale di queste difficoltà che continuano a verificarsi sul lungomare. L’amministrazione comunale deve dare risposte chiare e soprattutto decidersi a puntare davvero sulla riqualificazione e potenziamento del Lido. Altrimenti resteremo sempre alle prese con gli stessi problemi”.

Giovanna Miele, consigliere comunale Lega

Via del Mare

“Il primo febbraio di questo anno il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione, della quale io sono stato il primo firmatario, che impegnava il Sindaco a la giunta a fare tutto quanto in loro potere per mettere in sicurezza la Via del Mare che va da Borgo Grappa a Rio Martino fino a tutto il litorale. Si tratta di un atto di indirizzo politico diretto al rifacimento del manto stradale sconnesso e pericoloso e della potatura dei rami di pino pericolanti presenti su quel tratto di strada. Siamo in piena estate, la stagione turistica è iniziata e non risulta che sia stato improntato nulla.In pratica vuol dire che tutte le persone che faranno quel tratto di strada, spesso in bicicletta quando non a piedi continueranno ad andare incontro a possibili e gravi rischi per la loro incolumità .

Incidenti che vi sono già stati e che sono la causa prima della presentazione di questa mozione , anch’essa dimenticata. Dal primo di questo mese sono scaduti i primi termini di attuazione ed ho provveduto ad inoltrare presso la commissione competente una formale richiesta di convocazione alla presidenza, che abbia all’ordine del giorno la visione dello stato dell’arte riguardo a questa mozione. E’ grave, ma non sorprende, che il sindaco e la sua giunta siano disattenti su quanto serve ai cittadini ed alle imprese del territorio, lungomare compreso basti pensare che per la quarta domenica consecutiva il lungomare è bloccato al traffico, andando contro gli indirizzi che già abbiamo espresso nelle commissioni competenti e dimostrando di non avere un piano funzionale alla viabilità della nostra città”.

Andrea Chiarato, presidente della commissione trasparenza, legalità e consigliere comunale Fratelli d’Italia

Programmazione

Damiano Coletta e la sua maggioranza “programmatica” sembrano ignorare l’enorme potenzialità che la Marina di Latina costituisce per la nostra comunità. Come ha fatto notare Vincenzo Zaccheo nell’ultimo Consiglio Comunale, dall’alfabeto di Lbc sembra mancare la lettera P, come pulizia e programmazione! La stagione estiva, infatti, non può costituire una ciclica emergenza o, peggio, un incubo ma una grande opportunità per i turisti e per le nostre realtà economiche ed imprenditoriali. Le scene drammatiche filmate dai cittadini ed affidate ai social media, ci ricordano che quando la storia si ripete assume i contorni della farsa! Le file chilometriche cui abbiamo assistito e che molti nostri concittadini hanno patito sono le stesse degli anni passati. Genitori con figli disabili imbottigliati per ore in una coda senza fine, anziani, fragili hanno vissuto un 2 giugno da incubo! Per quanto riguarda i servizi, ancora non ci sono i bagnini né tantomeno i bagni chimici e l’app per i parcheggi non funziona. La chiusura del Ponte Mascarello, inoltre, non fa che peggiorare la situazione, sottraendo possibili accessi agli automobilisti. Sono mesi che, in ogni sede competente solleviamo questo problema. Non solo ci siamo incaricati di offrire anche delle soluzioni , chiedendo il ripristino di un senso alternato semaforico.

Lo abbiamo ricordato qualche giorno fa anche ai vertici della Sogin intervenuti in Commissione Trasparenza. Vi sono responsabilità politico-amministative per questi sei anni di immobilismo, di ritardi, di inefficienza in capo alla Amministrazione Comunale. L’assessorato ai Lavori Pubblici dovrebbe immediatamente effettuare le prove di carico per valutarne, in attesa della Sogin, una temporanea riapertura. Alla chiusura del Mascarello si aggiunge anche l’impossibilità di transito sul Ponte di Strada Macchiagrande, strategico per i turisti che accedono alla Marina passando per la SS 148 e che, a fine giornata, sono costretti a percorrere Borgo Sabotino per tornare nei loro comuni di residenza. Ci chiediamo cosa accadrebbe se, disgraziatamente, scoppiasse un incendio o vi fosse la necessità per le autoambulanze di transitare sul Ponte: saremmo di fronte ad una emergenza sociale di proporzioni inedite! All’emergenza viabilità e sicurezza si aggiunge un grande tema connesso all’igiene pubblico. Rifiuti, sporcizia, pensiline degli autobus divelte, topi ed insetti ci consegnano l’immagine di una Marina , ben lungi dall’essere una delle perle costiere del Lazio, avvolta dal degrado. Abbiamo appreso che il porta a porta al mare avrà inizio ad Ottobre, naturalmente a stagione conclusa, in ossequio alla P di pulizia e programmazione! La nostra è una città di Mare che non si percepisce tale per la miopia e la totale mancanza di visione di una classe dirigente largamente insufficiente. Latina, il suo sviluppo e la sua crescita, passano naturalmente per un Nucleo di Fondazione universitario e una riqualificazione complessiva della Marina. Coletta e la sua “maggioranza di programma” non si limitano ad ignorare questi due assi strategici, ma ciò che è più grave è che non perdono occasione per frenarne il possibile sviluppo. Se l’obiettivo è uccidere il turismo, Piazza del Popolo è sulla buona strada. Ricordiamo infatti anche la totale assenza di iniziative per Via Massaro, che diventerebbe la circonvallazione del mare . In sei anni non sappiamo quali siano le idee di questa amministrazione al riguardo. Riteniamo che non sia più possibile far finta di nulla, girando la testa dall’altra parte! Latina ha bisogno di una classe di governo seria, competente, affidabile. Auspichiamo che gli amici di Forza Italia e di Fare Latina, al pari dei loro elettori, siano accanto a noi per offrire l’alternativa a questa stagione così dannosa per la nostra città”.

Vincenzo Zaccheo, consigliere comunale Latina nel Cuore

Matilde Celentano – Capogruppo FDI

Dino Iavarone – Capogruppo Latina nel Cuore