Mascherine e guanti a terra, il Ministero lancia la campagna contro l’inquinamento

Il Ministero dell’Ambiente ha lanciato ieri la sua campagna per il corretto smaltimento di mascherine e guanti protettivi monouso, ormai di comune utilizzo nella popolazione per prevenire la diffusione del contagio da Covid. #ButtaliBene è l’hashtag della campagna.

Purtroppo, infatti, sempre più spesso vediamo mascherine e guanti gettati a terra, persino in aree verdi: un danno enorme per l’ambiente. In Italia c’è una produzione di 410 tonnellate al giorno di questo genere di rifiuto. Guanti e mascherine per essere correttamente smaltiti vanno gettati nella raccolta indifferenziata, con l’accortezza di chiuderli bene in una bustina (senza comprimerla) in caso di positività al coronavirus o se si è in regime di quarantena. Dopo aver maneggiato una mascherina usata, è necessario lavarsi ed igienizzare le mani. Sul sito del ministero dell’Ambiente è stata creata una pagina faq – “All’ambiente non servono” – con domande e risposte.

Il Ministero ha lanciato la campagna con uno spot in cui è protagonista l’attore Enrico Brignano e si avvarrà della collaborazione della Guardia Costiera per i controlli e per l’informazione dei cittadini. Già lo scorso anno la collaborazione era stata avviata per il plastic free.