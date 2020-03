Mascherine, vademecum del Viminale: ecco chi deve metterle e quali

Le mascherine tanto utili a contenere il contagio da Covid-19 mancano ovunque in Italia, persino ai medici e agli infermieri. Magari non nei reparti che stanno affrontando l’emergenza, ma negli altri in molti hanno lamentato il problema.

Ad Aprilia un esercizio commerciale ha vietato l’ingresso a chi non l’aveva (commettendo un abuso), e in farmacia costano dai 15 ai 20 euro l’una. Quali sono però quelle più utili per i medici e gli operatori sanitari, quali quelle per le forze dell’ordine e quali per tutti gli altri cittadini?

Per fare chiarezza il Viminale ha diffuso un vademecum. E allora le FFP3 (con valvola di esalazione) servono negli ospedali: reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati). Le FFP2 (con valvola di esalazione) ai soccorritori (perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).

Le FFP2 senza valvola alle Forze dell’ordine solo in caso di emergenza ed ausilio a soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro). Le FFP2 sempre senza valvola ai medici di famiglia e guardie mediche. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a lungo tempo in presenza di paziente potenzialmente malato); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla mascherina FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.

Le mascherine chirurgiche o fatte in casa, devono essere utilizzate da tutta la popolazione circolante, tutte le persone che lavorano o sono costrette a lavorare, le stesse forze dell’ordine, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione.

Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della mascherina chirurgica davanti alla valvola) per limitare al massimo la diffusione del contagio.

E’ importante sapere che dalla valvola della mascherina fuoriescono le esalazioni, che equivale a diffondere il possibile contagio, quindi sono assolutamente sconsigliate per la popolazione, (contribuirebbero a contaminarsi l’uno con l’altro). Sono sconsigliate anche per le forze dell’ordine che sono costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi. Sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco. Sconsigliate a uffici aperti al pubblico.

Chi deve usare le FFP2 e FFP3 con valvola: Ospedali Reparti Terapia intensiva e Infettivologia; -I soccorritori 118, Croce verde, Croce rossa, o simili; (Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti contagiati) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo.

Chi deve avere le FFP2 e FFP3 senza valvola: Le Forze dell’ordine, da usare solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento a occhiali e guanti monouso.