Medicina territoriale e progetti Pnrr, la Celentano convoca la conferenza dei sindaci per la sanità

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha indetto per il prossimo 8 agosto una nuova conferenza dei sindaci della provincia pontina per la sanità, con la partecipazione del commissario straordinario della Asl Sabrina Cenciarelli.

Due i punti all’ordine del giorno: sanità territoriale e aggiornamento dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr.

La seduta avrà luogo nell’aula consiliare del Comune di Latina, convocata in prima adunanza alle ore 10 e in seconda alle 11.

“L’iniziativa – ha affermato la Prima Cittadina – risponde alle richieste dei colleghi sindaci, già esplicitate in occasione della seduta del primo luglio scorso per la valutazione dell’atto aziendale e nei giorni seguenti per le vie brevi. Il tema della medicina territoriale è molto sentito da parte dei sindaci, responsabili della condizione di salute della popolazione locale. La sanità territoriale è questione prioritaria nello sviluppo della sanità, anche alla luce della programmazione approvata con l’ultimo atto aziendale, che vede l’istituzione del Dipartimento unico territoriale idoneo a migliorare l’integrazione tra le diverse strutture sanitarie, in modo da assicurare un accesso semplificato alle cure e una risposta coordinata ai bisogni dei cittadini, più adeguata a un bisogno di salute specifico per il territorio. Tra le novità introdotte nel nuovo atto aziendale e che rientrano nel potenziamento della medicina territoriale, cito anche la creazione di un dipartimento Materno-infantile transmurale, cioè di un dipartimento che integri l’ospedale e il territorio, con l’obiettivo di giungere ad un’efficacia politica di governo clinico capace di assicurare percorsi assistenziali condivisi in ambito di prevenzione, di diagnosi e cura, collaborazione multidisciplinare, con la garanzia di sicurezza e formazione continua”.

“La dottoressa Cenciarelli – ha aggiunto il sindaco Celentano – illustrerà lo stato dell’arte degli interventi finalizzati alle realizzazioni, entro il 2026, degli Ospedali di comunità, delle Case di comunità e delle Centrali operative territoriali finanziate con i fondi del Piano nazionale di riprese e resilienza per un importo di 33milioni di euro”.

“L’incontro dell’8 agosto prossimo con i colleghi sindaci sarà importantissimo al fine di acquisire le informazioni corrette da comunicare alle comunità amministrate per una giusta consapevolezza sull’offerta socio-sanitaria nel territorio pontino”, ha concluso la prima cittadina di Latina.