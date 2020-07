Minturno, riaperto il ponte Garigliano: completati i lavori di manutenzione

E’ stato riaperto il ponte Garigliano, sull’Appia, a Minturno. Anas, società del gruppo FS italiane, ha completato i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei tiranti. La struttura era rimasta fortemente danneggiata a seguito di un incidente stradale.

Oggi, 25 luglio, sono state svolte le prove di carico propedeutiche alla riapertura. La viabilità è stata ripristinata rendendo il ponte transitabile ad eccezione per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

I lavori erano stati avviati il 4 giugno scorso.

