Elezioni a Terracina, il PD candida Armando Cittarelli

Si allarga il cerchio delle candidature a Terracina in vista delle prossime amministrative. Stavolta è il PD a presentarsi e la persona scelta per concorrere alla carica di sindaco è Armando Cittarelli. Ieri mattina è stato presentato con il “Manifesto per una città sostenibile”, una carta dei valori e di indirizzo programmatico.

“Un partito di governo – spiega il PD di Terracina – deve saper indicare una rotta precisa, rimanendo comunque inclusivo ed aperto al dialogo con tutte quelle forze civiche, quelle associazioni e quei movimenti cittadini che con noi sentono il dovere di condividere questo percorso riformista tanto nei valori quanto negli obiettivi amministrativi. Nelle prossime settimane, parleremo di problemi, criticità, soluzioni ed idee innovative per lo sviluppo futuro di Terracina. Visioni che possano restituire al cittadino un protagonismo nelle scelte e al bene collettivo, una nuova centralità negli obiettivi da perseguire. Siamo convinti che questa sia la strada giusta e vogliamo condividerla con quanti come noi vogliono lavorare per una città migliore di quella realizzata dal centrodestra negli ultimi venti anni”.

La sfida è per ora quindi tra Cittarelli, Roberta Tintari per Fratelli d’Italia (attorno alla quale si è cercato di ricucire il centrodestra, senza esito) e Gianfranco Sciscione con una civica personale. Lega e Forza Italia, probabilmente alleate, non hanno ancora sciolto la riserva.