Morte Alessandro Paulotto, l’amico 22enne guidava sotto l’effetto di alcol

Guidava sotto l’effetto di alcol il ragazzo di 22 anni alla guida della Fiat 600 finita fuori strada in via Nascosa. Nell’incidente di questa notte, avvenuto dopo le 3.30 è morto il 23enne Alessandro Paulotto, di Borgo Podgora.

Una tragedia che ha colpito l’intera comunità di Latina. Il 22enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa contro il muro perimetrale di un’abitazione, ribaltandosi.

A nulla sono valsi gli sforzi del personale sanitario per salvare la vita al 23enne. Il giovane è morto dopo essere stato trasportato presso l’ospedale di Latina per le gravi ferite riportate. Per questo il 22enne, pure ferito e ricoverato al Goretti, è stato denunciato per il reato di omicidio stradale e guida sotto l’effetto di alcool.