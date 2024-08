Morto a bordo dello scooter, ha sbattuto contro un carico sporgente

Ci sarebbero dei risvolti inaspettati dietro la tragedia che ieri mattina è costata la vita a Gianni Perciballe, morto mentre era a bordo del suo scooter ieri mattina dopo lo scontro avvenuto su via del Saraceno contro un camion. L’uomo, noto barbiere della città di Latina di 52 anni, sarebbe infatti deceduto a causa del violento impatto con un tubo di ferro che fuoriusciva in maniera anomala dal furgone che in quel momento stava svoltando in

un’azienda di lavorazione ferro. Perciballe, stando alla ricostruzione, non si sarebbe accordo del carico sporgente finendoci contro tanto da piegarlo. Un impatto fatale. Il conducente del mezzo da lavoro, 70enne, avrebbe a quel punto tentato di occultare il carico sporgente salvo poi raccontare tutto agli inquirenti della Polizia Locale che da subito avevano notato qualche anomalia nella ricostruzione dei fatti. Sul posto era arrivato ieri mattina il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo e il medico legale Maria Cristina Setacci.