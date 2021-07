Moscardelli e i concorsi pilotati ASL, attesa per l’interrogatorio di garanzia

Dall’ordinanza che ha portato all’arresto di Claudio Moscardelli e ad una nuova misura cautelare per Claudio Rainone, già ai domiciliari dal 21 maggio, emerge il ruolo nevralgico dell’ex segretario provinciale del PD, senatore nella precedente legislatura.

Secondo l’accusa era una figura di figura di riferimento e condizionante, non solo per il concorso oggetto di indagine, quello 23 posti di collaboratore amministrativo professionale – Cat. D, indetto in forma aggregata tra la ASL di Frosinone, Latina e Viterbo.

Con Moscardelli si interfacciavano diversi amministratori in area PD, alla ricerca di soluzioni a vantaggio dei propri familiari e amici: assunzioni, trasferimenti, riammissioni a corsi dopo l’esclusione etc.

Dinamiche che avvenivano lungo l’asse che da dirigente ASL Claudio Rainone a Claudio Moscardelli e viceversa. La prossima settimana entrambi dovranno rispondere al gip Giuseppe Cario nell’interrogatorio di garanzia. Sono accusati di corruzione e rivelazioni di segreti d’ufficio.

Audizioni chieste dalla Lega

Il caso che continua ad alimentare il dibattito politico, spinge il capogruppo regionale della Lega, Orlando Angelo Tripodi, che a gennaio ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza, sul concorso per 70 amministrativi, a chiedere un ciclo di audizioni urgenti nella Commissione Trasparenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell’assessore regionale alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria, Alessio D’Amato, dell’ex direttore generale dell’Asl di Latina e attuale direttore generale dell’Asl Rm2, Giorgio Casati, del direttore sanitario dell’Asl di Latina, Giuseppe Visconti, e del direttore generale dell’Asl di Latina, Silvia Cavalli. “Sosteniamo e rispettiamo l’operato della magistratura e degli investigatori sulle Concorsopoli all’Asl di Latina, ma crediamo convintamente che la politica debba approfondire celermente quanto accaduto, attivando immediatamente gli anticorpi delle istituzioni parallelamente alle indagini” ha dichiarato Tripodi.