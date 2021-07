Cisterna, la città si ferma per l’ultimo saluto a Mauro Carturan

Lutto cittadino per i funerali di Mauro Carturan , alle 17 presso la chiesa di San Francesco in via Costantino Nigra. Il commissario Enza Caporale, con ordinanza n. 171 ha indetto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie, in segno di cordoglio per l’improvvisa scomparsa avvenuta ieri mattino presso l’abitazione di Carturan a Borgo Flora.