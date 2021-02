Sabaudia, guardie mediche assenti ingiustificate

SABAUDIA – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato un’ampia campagna di controllo mediante lo svolgimento di ispezioni presso 390 presidi pubblici di Continuità Assistenziale – comunemente conosciute come Guardie Mediche – dislocati su tutto il territorio nazionale, dai grandi centri urbani fino alle piccole realtà e comunità locali.

Sono state svolte specifiche verifiche anche dai Carabinieri del NAS di Latina i quali hanno segnato alla ASL, due medici di turno, del servizio di Guardia Medica di Sabaudia, in quanto risultati assenti dall’ambulatorio all’atto dell’ispezione, pur non essendo impegnati in attività di visita a domicilio. I due sanitari saranno oggetto di procedimento disciplinare.

Anche per Latina sono state rilevate delle carenze igienico – sanitarie e strutturali a carico di 4 strutture.

Gli esiti complessivi hanno evidenziato criticità strutturali ed organizzative su 99 sedi ispezionate, determinando la denuncia di 19 persone all’Autorità giudiziaria e la segnalazione di 85 persone alle Autorità amministrative e sanitarie regionali.

Le verifiche effettuate dai NAS hanno consentito di rilevare anche la detenzione di farmaci e dispositivi scaduti di validità, complessivamente 260 confezioni, in altre occasioni invece la loro mancanza, in particolare per i medicinali salvavita come l’adrenalina.