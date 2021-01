Movimenti in entrata ed uscita per il Latina Calcio 1932

Nel tardo pomeriggio di oggi la conclusione della trattativa con il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e la successiva firma con i nerazzurri per l’attaccante Antonio Calabrese, classe 1996, già inserito nell’organico con la Vastese in serie D e cresciuto nelle giovanili del Bologna.

Nella sua carriera il fuoriclasse ’96 ha militato presso il Racing Roma, Castelfidardo e il Picerno per un totale di 177 gare disputate e 46 reti realizzate.

Stamane, invece, la Ternana Calcio ha richiesto il rientro e il fine prestito di due propri calciatori provenienti dalla Primavera.

Tornano al Liberati di Terni, Filippo Vinacri difensore, classe 2002 con nessuna presenza all’attivo e Simone di Bartolomeo, classe 2001 attaccante che ha collezionato tre presenze nelle otto partite disputate dai nerazzurri in questo scorcio della difficile stagione 2020/21.

La squadra ringrazia la Ternana Calcio ed i giocatori per aver onorato la maglia neroazzurra ed augura loro un sincero in bocca al lupo per la loro carriera sportiva.