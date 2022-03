Multipiano di Latina Scalo, da lunedì in funzione l’impianto ticketless 

Dalle 6 di lunedì 28 marzo entrerà in funzione il nuovo impianto di automazione del parcheggio multipiano della stazione ferroviaria di Latina Scalo.

La fruizione del parcheggio si trasformerà in modalità ticketless, con accesso tramite lettura delle targhe senza emissione di alcun biglietto sia per gli abbonati che per gli utenti occasionali.

All’ingresso, una telecamera dedicata memorizzerà la targa del veicolo in entrata.

L’utente dovrà poi inserire il numero di targa al momento del pagamento presso la cassa automatica, prima di lasciare l’area di sosta.

All’uscita sarà sufficiente fermarsi in corrispondenza della barriera dove una telecamera leggerà la targa del veicolo e verificherà l’avvenuto pagamento aprendo la barriera. Gli utenti abbonati, ovviamente, compresi quelli con un abbonamento già in corso di validità, potranno entrare e uscire liberamente senza alcuna limitazione, con le telecamere poste in corrispondenza delle barriere di ingresso e di uscita che verificheranno la targa del veicolo associata all’abbonamento.

È possibile acquistare l’abbonamento sia nell’ufficio sosta di Via Neghelli 44, sia presso lo sportello con operatore ubicato all’interno del multipiano di Latina Scalo.

In caso di rinnovo dell’abbonamento l’acquisto può essere effettuato anche in autonomia alla cassa automatica del parcheggio. Si precisa che nel corso di questo fine settimana il parcheggio multipiano non sarà accessibile poiché, per consentire il passaggio tecnico in modalità ticketless, l’ingresso verrà chiuso alle ore 20.00 di venerdì 25 marzo.

Da quel momento e fino alle ore 6 di lunedì 28 marzo rimarrà aperta soltanto l’uscita per consentire alle auto già all’interno di lasciare liberamente l’area. Eventuali auto entrate prima delle 20 di venerdì e ancora presenti all’interno del parcheggio dopo le 6 di lunedì potranno comunque uscire liberamente presentandosi alla barriera dell’uscita.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la centrale operativa disponibile H24 al numero 0182556834