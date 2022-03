Covid, un decesso a Sabaudia e 980 nuovi casi in provincia. Quasi 300 nel capoluogo

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 980 nuovi casi di contagio e 1 decesso registrato rispettivamente a Sabaudia.

Il bollettino inoltre registra 185 nuove guarigioni e nessun ricovero nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 390 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, per gli adulti, mentre invece per i bambini dai 5 agli 11 anni non risulta nessun vaccinato.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

• Latina 289

• Terracina 84

• Aprilia 84

• Formia 76

• Cisterna di Latina 52

• Minturno 51

• Fondi 43

• Gaeta 42

• Itri 28

• Sezze 26

• Sabaudia 22

• Priverno 21

• Lenola 21

• Pontinia 21

• Cori 16

• Sermoneta 15

• Santi Cosma e Damiano 11

• Castelforte 9

• Monte San Biagio 9

• San Felice Circeo 9

• Ponza 8

• Sperlonga 7

• Prossedi 6

• Sonnino 5

• Spigno Saturnia 5

• Rocca Massima 5

• Roccagorga 4

• Norma 3

• Roccasecca dei Volsci 3

• Campodimele 3

• Bassiano 1

• Maenza 1

TOTALI 980