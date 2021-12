Napoli Club Formia, una raccolta alimentare per i più bisognosi

Il Napoli Club di Formia ha organizzato, per sabato 11 dicembre, la giornata della “spesa solidale”, a favore delle famiglie più bisognose della città. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Formia, si avvarrà della collaborazione degli scouts del Villaggio Don Bosco – Parrocchia Immacolata di Maria, dei volontari del gruppo locale della Protezione Civile, il Ver Sud Pontino, guidato da Antonio Tomao e della Caritas diocesana.

Ma la raccolta alimentare sarà resa possibile, soprattutto, grazie alla disponibilità di una serie di supermercati e centri commerciali del nostro comprensorio: Panorama, Eurospin, Decò di via Vitruvio, Pellicano, Decò di via Appia lato Napoli, Todis e Conad Scauri, oltre alle farmacie Azzuoli (per quanto riguarda eventuali prodotti sanitari). Tutti punti vendita presso i quali, nell’intera giornata di sabato 11 dicembre, dalle ore 10,00 alle 19,00, sarà possibile acquistare generi alimentari non deteriorabili che verranno depositati in appositi cesti, alla presenza degli scouts dell’Anspi, o dei soci e dirigenti del Club Napoli. L’intera raccolta verrà quindi devoluta alla Caritas diocesana che provvederà a distribuirla ai nuclei familiari più bisognosi. “Il Natale è per tutti un momento particolare, sottolinea il presidente del Club, Giuseppe Orefice, a nome dell’intero Consiglio direttivo, un momento di raccoglimento e di serenità familiare e con questa nostra iniziativa vorremmo donare un sorriso anche a tutti coloro che, oggi, si trovano, purtroppo, in difficoltà economiche”. Comunque, per il Napoli Club di Formia, non nuovo ad iniziative di carattere sociale, un gesto di grande solidarietà, che travalica ogni passione sportiva, per abbracciare l’intera comunità del Golfo in un genuino atto d’amore verso il prossimo.