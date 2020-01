Napulitanata, concerto al Circolo Cittadino di Latina con In-Canto

Un viaggio nella grande tradizione musicale napoletana al Circolo cittadino di Latina il prossimo 31 gennaio. L’appuntamento “Napulitanata” con le le tarantelle del sei-settecento, come “Lo Guarracino”, “Cicerenella”, con i canti sei-settecenteschi pervenutici grazie all’opera di raccolta di Guglielmo Cottrau, è alle ore 21.

Sul palco l’Ensemble Partenope In-Canto che darà spazio anche ai grandi temi del cosiddetto periodo classico della canzone napoletana. In programma le canzoni di Salvatore Di Giacomo, E. A. Mario, Ferdinando Russo, Gian Battista de Curtis, Ernesto Murolo, Libero Bovio, Edoardo Nicolardi, dei primi cantautori, Armando Gill, Raffaele Viviani, i successi del secondo dopoguerra del Festival di Napoli e degli anni ’60. Il gruppo non trascurerà il filone delle canzoni umoristiche, come le indimenticabili macchiette del formidabile duo Pisano/Cioffi nonché un omaggio ad autori più recenti

Arrangiamenti moderni ma sempre rispettosi dell’ispirazione originaria di ogni singolo brano ne faranno uno spettacolo elegante e coinvolgente. Canzoni celebri e celeberrime insieme ad altre meno note, ma non per questo meno belle, e altre ancora ingiustamente misconosciute, per mezzo delle quali si racconteranno storie, trasmettendo emozioni, e offrendo punti di riflessioni. Queste storie saranno raccontate sul palco da quattro musicisti, Floriana Pinto alla voce Mimmo Di Francesco alla voce e alla chitarra, Giovanni Leonetti al mandolino, Natino Giardina alle percussioni.

Info 340 273 8984 – 338 434 3408

