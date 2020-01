Tantissimi alunni saranno coinvolti nel progetto “Una Zampa in famiglia” che arriva in provincia di Latina. E’ organizzato dall’Associazione nazionale medici veterinari italiani – Anmvi – grazie al contributo non condizionante di Msd Animal Health. Nel 2020, da gennaio a giugno, saranno più di 200 le scuole primarie coinvolte nel progetto, che vedrà impegnati oltre 200 medici veterinari in 177 città italiane.

Lo scorso anno sono stati più di 13.000 i bambini che hanno conosciuto Zampa, il cane protagonista dell’iniziativa, con tutta la sua famiglia – umana e a 4 zampe (Mimì la micia e Lillo il coniglio). Grazie alle lezioni “a misura di bambino” già durante la prima edizione, i bambini si sono avvicinati a temi significativi quali l’importanza di accogliere in modo responsabile un amico a 4 zampe in famiglia, imparando a rispettare le sue esigenze, con un occhio di riguardo per la sua salute.

Anche quest’anno, i bambini saranno coinvolti in divertenti lezioni interattive (totalmente gratuite per le scuole) durante le quali i medici veterinari racconteranno, attraverso il gioco, come interagire in modo corretto con un amico a 4 zampe e quanto l’adozione rappresenti una scelta importante e responsabile nelle loro vite.

Un’iniziativa efficace anche per sensibilizzare adulti e bambini verso tematiche importanti e quanto mai attuali, prima fra tutte l’abbandono degli animali.

Zampa, star dell’iniziativa, racconterà in prima “persona” la sua storia, permettendo ai più piccoli di sentirsi direttamente coinvolti e condividere le proprie esperienze con gli animali domestici.

Tutti i bambini d’Italia e le loro famiglie potranno conoscere l’iniziativa e accedere al sito www.unazampainfamiglia.it . Da quest’anno sarà disponibile anche un fumetto da colorare con giochi e quiz, pensato per raccontare in modo divertente tutte le avventure di Zampa e della sua famiglia.

“Il cuore pulsante di questo progetto è sicuramente la figura del medico veterinario – ha dichiarato il presidente Anmvi Marco Melosi – sempre più presente nella quotidianità delle famiglie con animali domestici, non solo come referente per la cura e la salute dei nostri amici a quattro zampe ma come vero e proprio consulente su tutto ciò che riguarda il benessere dei pets, comprese abitudini e comportamenti”.

Paolo Sani, amministratore delegato di Msd Animal Health ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di Anmvi in questa edizione di Una Zampa in famiglia”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti