Nasce la biblioteca Rita Levi Montalcini a Giulianello, interdisciplinare e internazionale

Riaprono i luoghi della cultura e con cautela vi si fa di nuovo ingresso. Il 30 giugno alle 11:30 la biblioteca scolastica della scuola media “Salvatore Marchetti” di Giulianello avverrà intitolata a nome Rita Levi Montalcini. L’evento anche se avverrà in forma ristretta, per via delle normative vigenti, sarà comunque arricchito da alcuni talenti musicali ed artistici della scuola “S. Marchetti”.

L’intitolazione è dovuta anche ad una vicinanza già stabilita con la comunità: le è stata conferita la cittadinanza onoraria di Cori nel 2007 e grazie all’associazione Toponomastica femminile, che si batte per il riequilibrio di genere, si è inaugurato più recentemente Largo Levi Montalcini a Giulianello.

La scelta dell’Istituto, confermata con convinzione dalla Dirigente Michela Pirrò, intende onorare l’impegno intellettuale della scienziata, promuovendo incontri con gli autori attivandosi per creare rete con altre scuole e realtà anche molto lontane, tutto all’insegna del più alto livello culturale possibile.

“Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno bisogno di pochi stimoli, sono già pronti per volare alto. Hanno la fortuna di vivere in un luogo pieno ricco di natura e ancorato ai contatti umani di comunità. Rita Levi Montalcini invitava continuamente a mettere in pratica la conoscenza per la tutela dell’ambiente e il benessere dell’umanità, due elementi che con lungimiranza collegava in modo stretto. Non solo, la nostra è una comunità sempre più internazionale. A noi interessa preparare cittadini che portino i nostri valori culturali, l’arte e le scienze all’estero. Abbiamo tanto da valorizzare e lo faremo”, afferma la professoressa Manauzzi.