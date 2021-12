Natale a Sermoneta, luminarie nel borgo medievale

Entra nel vivo il Natale a Sermoneta, con le luminarie artistiche che arricchiscono il borgo medievale e contribuiscono a creare l’atmosfera natalizia, insieme ai presepi realizzati dalle associazioni e artigiani di Sermoneta. Una manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale con il contributo del Consiglio regionale del Lazio, con tanti appuntamenti rivolti ai più piccoli nell’ambito del progetto “Il Natale dei Bambini”.

Domani 11 dicembre dalle 15 alle 17.30 alla Loggia dei Mercanti ci saranno i laboratori di argilla e decorazioni natalizie a cura dell’associazione William Morris. Domenica 12 mattina presso la chiesa di San Michele Arcangelo ci sarà la premiazione del concorso fotografico a cura di Phos e, alle 16 dalla Loggia dei Mercanti, la favola animata di Pinocchio per le vie del borgo a cura di Art Maison. Un appuntamento rivolto ai più piccoli e che vedrà la narrazione della celebre favola di Collodi in diversi punti del paese. Alle 18 alla chiesa di San Michele la presentazione del libro “Gioco di maschere e altre poesie” di Morena Virgini. Il mercato domenicale sarà prolungato fino alle ore 16, con animazione per bambini e Babbo Natale con gli elfi.

Sono aperte inoltre le mostre alla chiesa di San Michele Arcangelo “Religio – i colori dello spirito” a cura del Centro d’arte e cultura di Sermoneta e a Palazzo Caetani “Arte, storia e fede”, mostra fotografica sulla rievocazione storica e la natività realizzata con gli abiti rinascimentali, a cura dell’associazione Festeggiamenti Centro storico. Al museo C’era una volta i personaggi in movimento daranno uno spaccato della vita di Sermoneta della prima metà del secolo scorso. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.