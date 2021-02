“Nel deserto, una via”, le Celebrazioni quaresimali a Gaeta

GAETA – Da oggi al 24 marzo Celebrazioni quaresimali presiedute dall’arcivescovo Luigi Vari in diverse parrocchie della diocesi. Il titolo delle celebrazioni nel territorio diocesano sarà “Nel deserto, una via” sul libro dell’Esodo.

Le parrocchie ospitanti gli incontri si raduneranno in presenza mentre tutti potranno seguire la diretta a partire dalle ore 19.15 sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gaeta e su Radio Civita InBlu.

Al percorso diocesano si affianca il sussidio per il tempo di Quaresima 2021, predisposto dall’Ufficio di Pastorale familiare in collaborazione con altri Uffici pastorali. Uno strumento indirizzato alle famiglie e alle nostre comunità, realizzato per accompagnare il cammino quaresimale lasciandosi sollecitare dal racconto dell’Esodo.

Gli appuntamenti

Si comincia giovedì 25 febbraio alle 19:15 dalla parrocchia della Regalità di Maria Santissima e San Pio X al Lido di Fondi. L’Arcivescovo si soffermerà sul tema: “Scegliere la libertà”, partendo dal testo “Il passaggio del mare: la sfida della libertà (Es 14,5-18)”. Gli appuntamenti successivi saranno giovedì 4 marzo nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Itri (Fidarsi di Dio), giovedì 11 marzo nella parrocchia di Santo Stefano Protomartire a Gaeta (Guardare oltre il limite), mercoledì 17 marzo nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Campomaggiore di Santi Cosma e Damiano (Il Nome di Dio) e mercoledì 24 marzo nella parrocchia della Madonna del Carmine a Formia (Sperare nella promessa).