Ninfa, riapre ai visitatori il giardino più bello e romantico del mondo

Il Giardino di Ninfa riapre ai visitatori e questa volta non online. Oltre ai giorni festivi, resterà aperto tutti i fine settimana fino al 1 novembre e gli ingressi seguiranno alcune regole precise per garantire la sicurezza di chi deciderà di entrare, che però non dovrà rinunciare alla passeggiata per godere appieno della bellezza di questo luogo magico.

Due i modi per acquistare il ticket di ingresso: sul sito www.giardinodininfa.eu prenotando così la visita o direttamente alla biglietteria del Giardino di Ninfa (fino ad esaurimento della disponibilità giornaliera). E’ importante consultare, all’atto della prenotazione, le informazioni su visite, orari, disposizioni relative alle norme di igiene e distanziamento sociale sui siti: www.giardinodininfa.eu e www.frcaetani.it.

Il Giardino sarà aperto dalle 9 alle 18 (fino a giugno), dalle 9 alle 18.30 (luglio, agosto e settembre) e dalle 9 alle 15.30 (ottobre e novembre). A causa dell’emergenza Covid-19 la Fondazione Roffredo Caetani ha pensato ad una visita diversa, individuale e libera, anziché in gruppo, così da poter agevolare il rispetto delle norme governative e regionali sul distanziamento sociale, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi igienico-sanitari. I visitatori (che dovranno presentarsi muniti di guanti e mascherine) riceveranno all’ingresso del Giardino una mini guida (chi prenoterà online potrà scaricarla sul sito www.giardinodininfa.eu) che potranno consultare durante la visita e che racconta la storia di Ninfa, indica il percorso da seguire, tutto mentre i collaboratori della Fondazione Roffredo Caetani, presenti in gran numero nel giardino, saranno sempre pronti a rispondere a domande e curiosità. Il personale della Fondazione Roffredo Caetani sarà presente per fornire assistenza ai visitatori all’interno del Giardino, nella parte della biglietteria e anche nell’area parcheggio. In loco sarà disponibile come sempre un punto ristoro dove, per il pranzo, è consigliabile la prenotazione al numero 0773.164.68.43 o scrivendo una mail a info@prodottipontini.it.

NOVITA’ ORGANIZZATIVE ED EVENTI PER I CENTO ANNI

“In queste settimane – spiega il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni – moltissime persone ci hanno scritto chiedendo novità sulle date di apertura del Giardino di Ninfa che, come molti sanno, avrebbe dovuto avviare i festeggiamenti per il Centenario lo scorso 21 marzo. Lo abbiamo fatto online con gli eventi #distantimavicini che abbiamo replicato anche per Pasquetta e per il 1 maggio e che hanno avuto enorme successo di pubblico. Ora è arrivato il momento di riaprire i cancelli, di farlo rispettando le norme igieniche e del distanziamento sociale, ma senza rinunciare alla bellezza di questo luogo incredibile e straordinario.

In questi mesi lo staff della Fondazione Roffredo Caetani, il consiglio direttivo, il personale, i giardinieri, tutti hanno lavorato per mantenere il Giardino a livelli altissimi così come i nostri visitatori sono abituati a vederlo e al loro arrivo, anche quest’anno, troveranno i colori, i profumi, la meraviglia di sempre in un tripudio di emozioni che solo la natura di Ninfa, con la sua storia secolare, è in grado di dare.

E allora è arrivato il momento per tutti di godersi una passeggiata nel giardino più romantico del Mondo, di farlo con la serenità che il luogo impone e per garantire la quale stiamo lavorando a pieno regime con i nostri collaboratori. Ma non è tutto. Andremo avanti anche con gli eventi per il Centenario del Giardino di Ninfa – sottolinea Agnoni – comunicheremo di volta in volta le iniziative che svolgeremo anche in base alle indicazioni sul distanziamento sociale date da Governo e Regione. Nulla verrà lasciato al caso e, quando possibile, proseguiremo anche con iniziative online sui nostri social proprio per dare la possibilità a tutti di festeggiare insieme a noi questo momento straordinario.

Il Giardino, come ha ribadito in alcune interviste anche il direttore Antonella Ponsillo, quest’anno si presenta più bello che mai e popolato da animali che, in alcuni casi, non si vedevano da tempo. Torniamo a Ninfa con una consapevolezza ancora più forte costituita dai sentimenti di rispetto per la natura e per la salvaguardia ambientale che erano tanto cari alla famiglia Caetani e che alimentano, da sempre, il nostro operato. E allora non resta altro da fare che tornare al Giardino di Ninfa per godersi questo spettacolo e festeggiare con noi i suoi primi ‘Cento anni di Bellezza’”.

CALENDARIO DELLE APERTURE 2020, LE DATE:

Maggio: 23, 24, 30, 31

Giugno: 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Luglio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Settembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Ottobre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Novembre: 1