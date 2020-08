Noleggiano un’auto ma non la restituiscono, nei guai coppia di Castelforte

Una “bravata” di Ferragosto costata cara ad una coppia di Castelforte. Lui 50 anni, lei 48: noleggiano un’auto, ma alla data di consegna non la restituiscono. E per giunta la pagano usando un assegno che poi è risultato scoperto. La coppia ieri è stata però rintracciata dai carabinieri: era ancora in possesso dell’auto, che è stata sequestrata. I due sono invece stati denunciati per truffa ed appropriazione indebita.