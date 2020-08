Controlli di Ferragosto: alcol e droga nemici della sicurezza stradale. Cinque denunciati

Sono state cinque le persone denunciate per reati in tema di droga e alcol durante i controlli stradali messi in campo dai carabinieri a Ferragosto e vigilia tra Latina e Sabaudia. Sei le patenti ritirate. Quattro gli automobilisti tra i 24 e i 38 anni trovati positivi all’alcoltest e denunciati per guida in stato di ebbrezza; un 30enne di Terracina è stato invece denunciato per spaccio di droga dopo essere stato fermato ad un controllo stradale e trovato in possesso di tre grammi di cocaina (nascosti in un tovagliolo e suddivisi in 9 dosi) e 175 euro in contanti.

Sette i giovani di età compresa tra i 20 ed i 27 anni trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale per un totale di 7,20 grammi di marijuana e 7,25 di hashish.

All’appello non sono mancate le armi: due giovani di 23 e 28 anni sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; il 28enne aveva in auto una mazza da baseball di metallo lunga 75 centimetri e un teaser elettrico; il 23enne invece è stato trovato con un manganello telescopico di metallo lungo 6 centimetri.