Norma, si schianta con il parapendio: uomo di 50 anni al San Camillo

Disavventura per un 50enne romano, che con il suo parapendio si è schiantato sulla collina di Norma. Partito dalla “terrazza” nell’area archeologica dell’ Antica Norba, ha perso quota precipitando in una zona impervia. Necessario allertare il Numero Unico di Emergenza 112 per il primo soccorso. Sul posto, la squadra VVF di Latina, che ha preparato l’intervento di recupero con l’elicottero, Drago vf 141, proveniente dal reparto volo vvf di Ciampino.

Dal mezzo è sceso con il verricello il personale, che ha recuperato l’uomo affidato subito al personale del 118, per il trasferimento all’Ospedale San Camillo di Roma.