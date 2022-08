Spaccio a casa al mare e nel parco, due arresti a Terracina

Ferragosto da sballo, che finisce agli arresti domiciliari per due noti spacciatori. A Terracina un 26enne es un 33enne colti sul fatto dagli agenti del Commissariato di Polizia.

E’ il risultato di due distinte operazioni operazioni attraverso l’impiego di Volanti su strada e cui si aggiungevano equipaggi della locale Squadra di Polizia Giudiziaria e della Polizia Scientifica che, in “borghese” e avvalendosi della collaborazione di unità cinofile del reparto della Polizia di Stato di Nettuno, hanno operato controlli e perquisizioni.

Da un’abitazione nei pressi del lungomare, dove era stata segnalato da tempo un via vai di giovani, è stato notato uscire un noto assuntore di sostanze stupefacenti. E’ stato deferito alla Prefettura di Latina perché trovato in possesso di una dose di cocaina.

A quel punto è scattata la perquisizione all’interno della casa, utilizzata da un 26enne, dove sono state trovate altre dosi di cocaina e marjuana, in parte già confezionate e pronte per essere cedute, nonché sostanza da taglio, bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle dosi di droga. Materiale sequestrato insieme a 3.725 euro, provento di spaccio.

Il secondo arresto in un parco pubblico, dove un 33 enne è stato sorpreso con un etto di hashish e soldi.

Entrambi i soggetti sono in in attesa del rito di convalida da celebrarsi presso il tribunale di Latina.