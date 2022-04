Nuoto2000 ai Criteria di Riccione, bene Galloppi e Testa

Arrivano ottimi risultati per la Nuoto2000 di ritorno dai Criteria Nazionali Giovanili maschili che si sono svolti dal 28 al 30 marzo a Riccione. La competizione è, a tutti gli effetti, la gara più importante nel calendario nazionale giovanile perché vede radunati i migliori tempi d’Italia per ciascuna gara derivati da lunghe fasi di qualificazione partite sin dal mese di ottobre. Una vetrina dei campioni di nuoto del futuro a cui hanno partecipato per la Nuoto2000 Gabriele Galloppi e Angelo Testa accompagnati dal tecnico Roberto Pellegrini.

I due alfieri di Latina si sono ben comportati realizzando prestazioni di rilievo, in linea con le loro migliori performance dell’anno.

La ciliegina sulla torta è stata la gara dei 100 stile libero di Gabriele Galloppi che ha ottenuto la medaglia di bronzo con il tempo di 51’’35; un tempo di poco superiore al 51’’15 siglato da Gabriele qualche settimana fa e che lo proietta tra i migliori 10 tempi “all-time” della categoria ragazzi dimostrandone l’assoluto valore e la continua crescita sportiva.

Parole di soddisfazione da parte del coach Pellegrini che ritiene comunque i risultati di questi Criteria un punto di partenza per una stagione estiva che, potendo contare sulla vasca da 33 metri, si preannuncia piena di miglioramenti e soddisfazioni per la squadra tutta.