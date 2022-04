Officine del Sapere, l’innovation company di Latina alla Automation & Testing di Torino

Officine del Sapere, innovation company fondata a Latina e che opera in settori strategici come ricerca, formazione e sviluppo d’impresa soprattuto nel Nord-Est, presente alla fiera A&T- Automation & Testing, evento dedicato a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0, che è partito oggi a Torino e durerà fino a venerdì 8 aprile presso l’Oval Lingotto.

L’amministratore di Officine del Sapere Michele Scopelliti, ha dichiarato:

“La nostra presenza a Torino rappresenta un’occasione di sviluppo importante in un periodo in cui la formazione è un fattore fondamentale per la ripartenza dopo due anni di pandemia. Senza dimenticare che, sopraggiunto un quadro internazionale ancor più complesso, le aziende stanno ridefinendo priorità e modalità organizzative. Molti non conoscono la possibilità di investire sul capitale umano in maniera del tutto gratuita grazie alle opportunità che parti datoriali e sindacali offrono, senza dimenticare le risorse della programmazione europea”.

Amministratore che ha inoltre aggiunto:

“La competitività poggia su nuove competenze da formare nella prospettiva di una nuova crescita che richiede, però, preparazione e flessibilità. Lo sanno bene i grandi gruppi e le aziende più strutturate presenti a Torino dove, grazie agli incontri b2b, proporremo le nostre soluzioni”.