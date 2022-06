Nuovo colpo in casa Benacquista, biennale per Salvatore Parrillo

E’ ufficiale, Salvatore Parrillo sarà un nuovo giocatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, l’atleta campano ha raggiunto un accordo biennale con la società pontina.

Parrillo, play/guardia classe 1990, è reduce da una duplice stagione disputata con la Germani Brescia in Serie A, con cui ha preso parte ai play-off arrivando a gara 4 dei quarti di finale. Un giocatore che non è nuovo a Coach Gramenzi che lo ha allenato a Ferentino dove insieme hanno conquistato un campionato di Serie B.

Sono arrivate le prime parole del neo-giocatore nerazzurro:

“Sono davvero contentissimo di vestire la maglia della Latina Basket, perché oltre essere considerata da tutti una società molto seria, ha in programma di mettere in atto un progetto ambizioso, importante e a lungo termine. Inoltre, la presenza di Coach Franco Gramenzi, che stimo, ammiro e con cui condivido ricordi molto belli legati al periodo in cui ho giocato con la squadra di Ferentino allenata da lui, mi ha dato la certezza che Latina sarebbe stata la migliore scelta che potessi fare. Il Coach mi ha insegnato molto ed è stato lui a lanciarmi nel mondo dei professionisti. Ritrovarlo a Latina mi fa molto piacere e soprattutto, dopo due stagioni in Serie A, in cui non ho avuto grande spazio, non vedo l’ora di tornare a giocare “minuti veri”.