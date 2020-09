Omicidio di Desirée, riprende oggi il processo. Il 14 settembre avrebbe compiuto 18 anni

Riprende oggi il processo per l’omicidio di Desirée Mariottini, la ragazza di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma, in via dei Lucani.

La ragazza, che all’epoca del delitto aveva 16 anni, era stata stuprata e lasciata morire in una stanza. La storia aveva sconvolto tutta l’Italia ed in particolare Roma e Cisterna di Latina, dove viveva con la famiglia.

Oggi riprende il processo, davanti al Corte d’Assise del tribunale di Roma si terrà l’udienza che era stata rinviata ad aprile. Due giorni fa, il 14 settembre, avrebbe compiuto 18 anni, una coincidenza che aggiunge tristezza alla rabbia.