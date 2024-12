Omicidio Muratovic, niente ergastolo per i killer

Non merita condanne all’ergastolo l’omicidio del giovane pontino Leonardo Muratovic, ucciso a coltellate sul lungomare di Anzio nel luglio del 2022. A deciderlo è la Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, che ha condannato i due autori materiale dell’omicidio, Adam e Ahmed Ed Drissi, rispettivamente a 22 e 24 anni, riconoscendo così le attenuanti generiche invece delle aggravanti.

Sul banco degli imputati c’era anche un terzo giovane, Hadj Amir, che però è stato condannato esclusivamente solo a due anni e quattro mesi per favoreggiamento. Per tutti e tre l’accusa aveva chiesto la condanna all’ergastolo contestando l’aggravante dei futili motivi, ma per i giudici così non è stato. C’è rabbia e sconforto tra la famiglia della vittima, originaria di Aprilia.