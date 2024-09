Operato per un’ernia, gli asportano un testicolo: risarcimento a 5 zeri

Una vera disavventura medica che sta diventando virale nelle ultime ore. Un imprenditore di Cassino ha ottenuto un maxi risarcimento dopo un’operazione chirurgica errata avvenuta 17 anni fa in una clinica a Terracina. L’intervento, che doveva essere una semplice operazione per rimuovere un’ernia, ha avuto un esito drammatico quando, per errore, i medici gli hanno asportato un testicolo. A seguito di dolori post-operatori, l’uomo si è rivolto all’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove è stato confermato il danno subito.

Il Tribunale di Latina, con una sentenza emessa dal giudice Gaetano Negro, ha riconosciuto i danni subiti dal paziente sia sotto il profilo biologico che morale. La struttura sanitaria e il medico coinvolti sono stati condannati a risarcire il paziente con una cifra a cinque zeri, oltre agli interessi di mora.