SABAUDIA – Arriveranno gli artificieri a Sabaudia dopo il ritrovamento di 4 ordigni bellici inesplosi alla Bufalara, sul lungomare, all’altezza della passerella 3. Ma nel frattempo i cittadini sono tenuti a non sostare nei pressi della zona e a segnalare ogni situazione di ulteriore pericolo. Lo ha comunicato in un post il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi. Dopo il ritrovamento nelle scorse ore da parte degli agenti di Polizia Locale, la Prefettura di Latina ha richiesto l’intervento degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta per la bonifica del sito. L’area rimane comunque delimitata e costantemente monitorata dalla Polizia Locale e dai Carabinieri della stazione di Sabaudia. Le mareggiate di questi giorni, divorando l’arenile, hanno riportato in superficie gli ordigni, insieme ad un bunker risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Richiesta di calamità naturale

Proprio a seguito delle violente ondate di maltempo, in particolare il 22, 23 e 24 gennaio, il Comune di Sabaudia ha presentato formare istanza alla Regione Lazio per per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Inoltre, in considerazione dei danni subiti stabilimenti balneari, vegetazione, abitazioni privati, derivanti anche dall’interruzione di acqua, luce e linea telefonica, è stata deliberata la predisposizione del modello di domanda per la richiesta di risarcimento danni da inviare alla Regione Lazio tramite il Comune di Sabaudia (Area Vasta Tecnica).

Sono in corso tutte le procedure e azioni necessarie per la risoluzione delle problematiche e dei danneggiamenti provocati dal maltempo.