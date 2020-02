Ospedale Goretti, potenziato il servizio di Abc della raccolta differenziata

Riattivato e potenziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il ritiro settimanale della frazione multimateriale e di carta e cartone è stato raddoppiato. Il risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra l’azienda Abc e la direzione sanitaria del nosocomio.

Dopo vari incontri tenutisi tra gli ispettori ambientali di Abc, il direttore sanitario Sergio Parrocchia e le ditte esterne che si occupano della gestione dei rifiuti assimilati agli urbani. E’ partito ad inizio febbraio il progetto pilota che ha interessato il primo piano attualmente dotato – in ogni reparto – di secchi per la raccolta del multimateriale e della carta. Considerati i buoni risultati registrati in poche settimane, il servizio di raccolta differenziata sarà esteso nei prossimi giorni anche agli altri piani dell’ospedale.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dal servizio mensa, l’Azienda ABC ritira quotidianamente la frazione organica. Inoltre, considerato che all’interno della struttura ospedaliera ogni giorno vengono consumati circa 1500 pasti (500 colazioni + 500 pranzi + 500 cene), si è evidenziata la necessità di gestire la grande quantità di rifiuti prodotti (in particolare Tetra Pak utilizzato per le bevande e gli alimenti della colazione), raddoppiando il ritiro settimanale della frazione multimateriale e della frazione cellulosica.

Bonificato inoltre l’ecopunto dell’ospedale (lato parco San Marco), che era occupato da grandi quantità di rifiuti.

