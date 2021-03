Pallacanestro, Luca Rizzi nuovo delegato provinciale FIP

Soddisfazione per il mondo del basket pontino che riconosce i meriti a Luca Rizzi, grande sportivo che milita da anni nell’ambiente cestistico, dapprima come atleta, poi come allenatore.

Dopo anni al servizio della pallacanestro, Luca Rizzi ha ottenuto la nomina dal consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro a Delegato Provinciale di Latina della F.I.P. per il quadriennio olimpico 2021-2024.

“In un momento così difficile per tutto lo sport e non solo, sarà importante farsi trovare pronti quando si potrà ripartire” – ha dichiarato Luca Rizzi dopo la nomina.

Testa sulle spalle e grande cuore. Rizzi, classe 1979, ottiene un riconoscimento che premia il suo impegno e le sue capacità tecniche ed umane.

Da giocatore ad allenatore, il passo è stato breve. Inizia da istruttore di minibasket e dopo vari anni da allenatore di base, consegue la qualifica di allenatore nel 2012. Ha sempre allenato sin dalla giovane età, ha fatto parte dello staff di addestramento tecnico giovanile della regione Lazio nel settore femminile, arrivando poi a diventare anche direttore sportivo di alcune società del capoluogo sia maschile che femminile.

In piena unione di intenti con il neo presidente regionale Stefano Persichelli e già in stretta collaborazione con Massimiliano Di Maria, consigliere regionale F.I.P. anche lui del capoluogo pontino e coetaneo di Rizzi, i due lavorano già spalla a spalla. Un buon raccordo tra la provincia e il comitato regionale. Insomma, un consiglio giovane, composto dal presidente Persichelli ed il vice Fontana, già a lavoro per individuare elementi cruciali sui quali lavorare nell’interesse delle società.