Pallamano A2, Pontinia cede a Civitavecchia ma resta in vetta

PONTINIA – L’HC Cassa Rurale Pontinia ha ceduto 19-23 al Flavioni Civitavecchia. Passo falso, per le giovani della Serie A2, che però, mantengono la vetta della classifica del girone D con sei punti, frutto, delle tre vittorie consecutive con Benevento, Conversano e Fondi. Il team di Mario Bianchi condivide il primo posto con il Teramo.

Ciro Lengo, assistant coach dell’HC Cassa Rurale Pontinia dichiara: “Siamo andati abbastanza bene in questa sfida, chiaramente il risultato non ci fa piacere, ma è anche evidente che per come è concepita la nostra squadra badiamo molto anche ad altre questioni, soprattutto tecniche e tattiche – chiarisce Lengo – l’età media della nostra squadra è di 16 anni, con qualche inserimento di giocatrici più esperte, che fanno parte della storia del nostro Club. Le nostre avversarie, invece, erano una formazione molto matura ed esperta, capace di centrare per tre volte la salvezza nella massima serie, tutte cose che le nostre giovani dovranno guadagnare sul campo. La partita è stata giocata punto a punto. Anche Marco Gianni è rimasto molto contento della prestazione – prosegue Lengo -. In 60 minuti succedono molte cose e le nostre giocatrici, specie nel primo tempo, sono state molto concentrate e consapevoli. È stato bello vederle giocare. Nella ripresa è uscita fuori l’esperienza del Civitavecchia e questo ha fatto la differenza sul risultato. Ci sta essere arrabbiati ma non delusi, perché questo gruppo arriverà fino in fondo e potrà dire la sua – conclude l’assistant coach -. Sono contento che si sia creato un bel clima e un bel gruppo, le giocatrici si aiutano e questo è uno spunto importante”.

Judge Storm, contro il Flavioni Civitavecchia, è stata la miglior realizzatrice con 7 gol realizzati. Sono i 4 gol per Tasciotti, 3 reti per Faiola, due a testa per Addonizio e Bianchi, e uno per Geminiani. Prossimo incontro, di Serie A2, per l’HC Cassa Rurale Pontinia in casa dell’Aretusa Siracusa. Appuntamento il 21 febbraio alle 15:15.

Formazione HC CASSA RURALE PONTINIA – FLAVIONI 19-23 (13-12 p.t.)

HC Cassa Rurale Pontinia: Addonizio 2, Apuzzo, Bianchi 2, Cialei, Faiola 3, Galletti, Gaviglia, Geminiani 1, Judge Storm 7, Lambiasi, Mainiero, Rivard, Tasciotti 4. All. Rossetto.

Flavioni: Bartoli 6, Bonamano M., Bonamano C. 7, D’Anto, De Santis, Feoli 1, Ferretti 5, Maggiori, Politi 2, Spigarelli, Spizzico 1, Tuduran 1. All. Pacifico.

Arbitri: Formisano, Sarno